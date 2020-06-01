Частная застройка лишает севастопольцев дороги

Принципы выделения земли в Севастополе дают блага одним, но лишают благ других.

Массовое частное строительство под горой Благодать в Балаклаве может перегородить единственный путь к ближайшему ТСН. С такой проблемой в редакцию Независимого телевидения Севастополя обратились местные жители.

В ТСН проживают 400 семей, и все они могут остаться без помощи экстренных служб, если проезд к домам будет перекрыт.

Как сообщает НТС, в украинский период территория под горой Благодать была распаевана, а после возвращения полуострова в Россию участки под застройку были утверждены и закадастрированы.

Еще в 2016 году этот район попадал в поле зрения журналистов, но тогда с масштабной застройкой улицы люди смирились.

В 2020 году границы двух новых участков не оставляют полноценного проезда к домам товарищества собственников жилья.

После возведения заборов на том месте, где пока еще только метки, – разъехаться по дороге две машины попросту не смогут. А это, по словам местных жителей – основной путь к их домам.

Таким образом, около 400 семей, живущие на этой территории более 30 лет, останутся без положенного проезда к своим участкам.

«У нас не остается единственного пожарного проезда к нашему ТСН. То есть, мы, получается, будем сейчас заблокированы. Буквально вчера я проезжала здесь на машине и здесь у нас столбы, которые выставили, мы с машиной даже не могли никак разъехаться. То есть, если какой-то пожар или кому-то плохо будет. Скорые ездят – бывают разные ситуации. Мы боимся остаться без всего», – рассказывает Анжелика Постникова, жительница ТСН «Благодатный»:.

Метки будущих заборов обозначены согласно официальной кадастровой карте. Если отталкиваться от нее, то собственники, оградившие свою территорию, ничего не нарушали. А вот насколько законно эти данные были внесены в кадастр – вопрос иной.

Вместе с тем, в 2018-м году в Правительстве Севастополя был утвержден проект планировки и межевания дорожно-уличной сети города. И если застраиваемая сейчас улица Композиторская, а также ТСН «Благодатный» на картах есть, то вот проездов, ведущих к ним, - нет.

«Необходимо вносить в документ плана изменения. Если не будет изменений в плане межевания дорожных сетей города Севастополя, то мы останемся без проезда – 400 семей, улица Композиторская тоже будет сидеть в полевых условиях», – говорит другая жительница ТСН Надежда Орлова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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