Автомобиль протаранил мопед в Феодосии, есть погибший

В Феодосии произошло столкновение автомобиля Hyundai Santa Fe с мопедом Honda Dio, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС по Крыму.

«На повороте в сторону села Наниково, городской округ Феодосия, во время движения произошло столкновение автомобиля Hyundai Santa Fe с мопедом Honda Dio. К сожалению, водитель мопеда от полученных травм скончался на месте», – сказано в сообщении ведомства.

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