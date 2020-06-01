Происшествия
Автомобиль протаранил мопед в Феодосии, есть погибший
В Феодосии произошло столкновение автомобиля Hyundai Santa Fe с мопедом Honda Dio, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС по Крыму.
«На повороте в сторону села Наниково, городской округ Феодосия, во время движения произошло столкновение автомобиля Hyundai Santa Fe с мопедом Honda Dio. К сожалению, водитель мопеда от полученных травм скончался на месте», – сказано в сообщении ведомства.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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