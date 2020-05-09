Зеленский хочет установить в Симферополе «Колокол Единства»

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании мемориального проекта – четырех колоколах-символах на Закарпатье, в Луганской области, Донецке и Симферополе.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как отмечается, четыре колокола возведут как символы памяти, победы, мира и единства.

«75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее. Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола», – отметил Зеленский.

По его словам, первый колокол – Колокол Памяти – будет установлен в Луганской области у первого поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины.

Второй колокол – Колокол Победы – установят на Закарпатье, рядом с местом, «где завершилось изгнание нацистских захватчиков». Еще два колокола планируется установить в Донецке и Симферополе.

«Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар отобьется в нашем сознании: «Помните, что единство – это залог нашего мира и нашей победы», – заявил президент Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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