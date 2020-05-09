Происшествия
В Симферополе упавшее дерево перекрыло дорогу и оставило людей без интернета
Днем в субботу, 9 мая, в Симферополе дерево упало на дорогу, оборвав провода и перекрыв проезд транспорта.
Об этом сообщают очевидцы.
Происшествие произошло около полудня на улице Севастопольская, в районе перекрестка с ул. Дм. Ульянова. «Дерево упало напротив «Сильпо», «Нам из-за этого интернет вырубило», - сообщают очевидцы.
В результате оказались перекрыты полосы движения в направлении центра города. На месте работают сотрудники ДПС.
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