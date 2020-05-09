В лесах Крыма разложили 100 тысяч доз вакцины от бешенства

Весенняя оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства на территории Крыма завершена, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Специалисты Государственного комитета ветеринарии Республики Крым совместно с сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в апреле 2020 года, в рамках плана профилактических мероприятий, завершили раскладку вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, на территории охотничьих угодий Республики Крым.

Всего разложено 100 000 доз вакцины «Рабистав» на площади 5000 километров квадратных.

Мероприятия по вакцинации диких плотоядных проводятся ежегодно во всех охотничьих угодьях Республики Крым.

Справка: Государственная ветеринарная служба в очередной раз напоминает жителям Республики Крым, что больные дикие животные теряют страх перед человеком, забегают в населенные пункты, общественные места, могут проявлять временное дружелюбие, но далее нападают. Не следует подбирать сбитых и больных диких животных и контактировать с ними.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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