В Крыму за сутки выписали 13 выздоровевших от COVID

фото © pixabay.com

За прошедшие сутки крымские медики выдали 13 заключений о выздоровлении ранее зараженных коронавирусом. Еще 130 человек продолжают лечение в условиях стационара.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 189 положительных на Covid-19, за последние сутки – 12 человек. Из них продолжают лечение - 130 человек, выздоровело – 57 человек, 13 – за последние сутки», - говорится в отчете.

Несмотря на положительную динамику, под медицинским наблюдением в Крыму остаются почти 1,9 тыс. человек. Из них 954 человека медики наблюдают на дому, 174 – лежат в стационаре и 762 – в обсерваторах.

Как сообщалось ранее, зарегистрировано за прошедшие сутки в Крыму. Двое зараженных прибыли из за границы. Еще 10 инфицированных выявлены в старых очагах, в том числе в Сакской и Алуштинской больницах. В Севастополе выявили четыре новых случая заражения. Таким образом, всего на полуострове зафиксировали 311 зараженных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество госпитализированных с пневмонией в Крыму продолжает расти. В Крыму снова выросло число госпитализированных с пневмонией.

В Крыму неожиданно упал спрос на медицинские маски. Спрос у населения на защитные медицинские маски снизился в Республики Крым.

В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Крымские медики считают надбавки за борьбу с COVID-19 несправедливыми. Врачи «скорой помощи» просят федеральные власти пересмотреть условия предоставления дополнительных выплат тем медикам, которые контактируют в зараженными COVID-19. Нынешние правила они считают несправедливыми.