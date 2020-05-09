Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Работники «скорой» в Керчи заявили об отсутствии коронавирусных доплат ● В Крыму резко увеличилось число ДТП в период самоизоляции ● Крым недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей ● Четыре новых случая заражения COVID-19 подтверждено в Севастополе ● Количество госпитализированных с пневмонией в Крыму продолжает расти
В Крыму за сутки выписали 13 выздоровевших от COVID
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За прошедшие сутки крымские медики выдали 13 заключений о выздоровлении ранее зараженных коронавирусом. Еще 130 человек продолжают лечение в условиях стационара.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 189 положительных на Covid-19, за последние сутки – 12 человек. Из них продолжают лечение - 130 человек, выздоровело – 57 человек, 13 – за последние сутки», - говорится в отчете.
Несмотря на положительную динамику, под медицинским наблюдением в Крыму остаются почти 1,9 тыс. человек. Из них 954 человека медики наблюдают на дому, 174 – лежат в стационаре и 762 – в обсерваторах.
Как сообщалось ранее, зарегистрировано за прошедшие сутки в Крыму. Двое зараженных прибыли из за границы. Еще 10 инфицированных выявлены в старых очагах, в том числе в Сакской и Алуштинской больницах. В Севастополе выявили четыре новых случая заражения. Таким образом, всего на полуострове зафиксировали 311 зараженных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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