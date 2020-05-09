Власть
В Крыму центры занятости завалены заявлениями по безработице
В Крыму обрабатывается около 40 тысяч заявлений в центре занятости для получения пособий.
Об этом сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
«На каждого сотрудника центра занятости приходится по 1 тысячи обращений. Люди работают по 14 часов. Я обращаюсь к населению, особенно к тем, кто длительно не работал и приходят сегодня, чтобы стать на учет по безработице: будьте, пожалуйста, выдержаны. Сотрудники службы занятости такие же люди, как и все мы. Им приходится сегодня много перезванивать, потому что много уточнений, не всегда правильно указаны сведения. Выходных у наших сотрудников (службы занятости) не было», – сообщила Романовская.
Ранее власти Крыма сообщили, кому разрешат работать с 18 мая. Всего для возобновления работы в период «повышенной готовности» из-за коронавируса на полуострове подали заявки более 27 тысяч организаций.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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