В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску

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Парень в полиции, которой на него поступило заявление от пострадавшей, сыпал угрозами и хвастался своим спортивным статусом.

В поселке Новый Свет, который входит в состав Судака, тренер по смешанным единоборствам из Санкт-Петербурга напал на продавщицу магазина. Спортсмен плюнул девушке в лицо и жестоко ее избил после того, как она попросила посетителей надеть маски. О происшествии сообщил в Facebook представитель магазина, в котором работает пострадавшая.

Накануне днем в магазин зашли парень с девушкой — оба были без масок, поэтому продавщица, соблюдая требования во время введенного в Крыму антикоронавирусного режима, сказала им, что не обслужит их, пока они маски не наденут, уточнил в беседе с «Примечаниями» представитель магазина. Парень вышел из помещения и ждал свою спутницу на улице, она тем временем начала ругаться с продавщицей и настаивала, чтобы ей продали товар, материлась и показывала неприличные жесты, после чего тоже вышла на улицу, рассказал наш собеседник.

«Минуты полторы их не было. После они возвращаются: парень идет впереди, она (спутница парня — прим.) — заранее включает телефон, <чтобы> записывать <происходящее на камеру>. Парень подходит к продавщице, что-то говорит ей, хамит (или еще что-то) и плюет прямо в глаз. Она (продавщица — прим.) принимала товар, у нее была банка с помидорами, она кинула в его сторону эту банку и побежала его догнать и остановить. Он ее начал избивать — локтем, коленями и кулаками — уже на улице. Она вцепилась в него, а потом прибежали люди, полиция (участковый оказался рядом) и их задержали», — привел подробности инцидента представитель магазина.

По его словам, продавщица накануне написала заявление в органы МВД. То, что инцидент реален, подтверждают записи камер видеонаблюдения. По информации источника, знакомого с ситуацией, нападавший во время опроса полицией не раз с гордостью рассказал, что занимается ММА, и прихвастнул своим тренерским статусом; также парень пригрозил сообщить об этом инциденте всем своим подписчикам в социальных сетях.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что информация об этом вопиющем случае поступила в органы внутренних дел, принята и зарегистрирована в установленном законом порядке. Сейчас по ней проводится проверка, по результатам которой будут приниматься предусмотренные законом решения, сказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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