Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей ● Четыре новых случая заражения COVID-19 подтверждено в Севастополе ● Количество госпитализированных с пневмонией в Крыму продолжает расти ● В Крыму неожиданно упал спрос на медицинские маски ● В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса
В Крыму резко увеличилось число ДТП в период самоизоляции
фото © Pixabay
После введения режима самоизоляции в Крыму увеличилось количество серьезных аварий на дорогах.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
Как он объяснил, это вызвано снижением количества автотранспорта: свободные дороги позволяют водителям разгоняться до непозволительно высоких скоростей.
Такого числа травмированных в ДТП людей медики не регистрировали уже более года, добавил Олефиренко:
«Удивительно, но сильно увеличилось число ДТП: дороги полупустые, автолюбители позволяют себе нарушить скоростной режим. Такие сильные аварии, какие фиксировали за последние полтора месяца, были только сразу после открытия трассы «Таврида».
Вместе с тем, случаи заболевания кишечными инфекциями в республике стали редкостью: в условиях высокой заболеваемости COVID-19 крымчане тщательнее следят за личной гигиеной. А вот выезды из-за сердечных приступов участились, потому что многие люди пожилого возраста тяжело переживают новости, связанные с эпидобстановкой в стране и мире.
Руководитель центра отметил, что ежедневно врачи «скорой помощи» выполняют двойную норму выездов, так как количество вызовов растет.
«Если две недели назад количество вызовов упало, так как люди опасались визита людей с улицы, то сейчас число звонков вернулось в прежнее русло. Врачи задыхаются, потому что нагрузка колоссальная», - констатировал Олефиренко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стали известны подробности пожара в доме на три семьи в Севастополе. На ликвидацию пожара и его последствий сотрудникам МЧС понадобилось больше шести часов.
В Симферополе женщина проткнула ножом своего сожителя. В отдел полиции Симферополя поступила информация о том, что медики оказали помощь 40-летнему местному жителю, получившему ножевые ранения.
В Ялте насмерть сбили пешехода. 32-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Ялте накануне вечером.
Попавший в аварию в Крыму военный вертолет чуть не упал на АЗС. Жительница Джанкоя Елена Исаченко сняла на видео маневры военного вертолета в небе над городом.
В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску видео
Парень в полиции, которой на него поступило заявление от пострадавшей, сыпал угрозами и хвастался своим спортивным статусом.
Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы
За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму
Серьезные риски для проведения курортного сезона существуют в Крыму.
7 мая
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса
5 часов назад
Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Как пишет РБК, такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.