В Крыму резко увеличилось число ДТП в период самоизоляции

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После введения режима самоизоляции в Крыму увеличилось количество серьезных аварий на дорогах.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Как он объяснил, это вызвано снижением количества автотранспорта: свободные дороги позволяют водителям разгоняться до непозволительно высоких скоростей.

Такого числа травмированных в ДТП людей медики не регистрировали уже более года, добавил Олефиренко:

«Удивительно, но сильно увеличилось число ДТП: дороги полупустые, автолюбители позволяют себе нарушить скоростной режим. Такие сильные аварии, какие фиксировали за последние полтора месяца, были только сразу после открытия трассы «Таврида».

Вместе с тем, случаи заболевания кишечными инфекциями в республике стали редкостью: в условиях высокой заболеваемости COVID-19 крымчане тщательнее следят за личной гигиеной. А вот выезды из-за сердечных приступов участились, потому что многие люди пожилого возраста тяжело переживают новости, связанные с эпидобстановкой в стране и мире.

Руководитель центра отметил, что ежедневно врачи «скорой помощи» выполняют двойную норму выездов, так как количество вызовов растет.

«Если две недели назад количество вызовов упало, так как люди опасались визита людей с улицы, то сейчас число звонков вернулось в прежнее русло. Врачи задыхаются, потому что нагрузка колоссальная», - констатировал Олефиренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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