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Коронавирус в Крыму

В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса

10:02 суббота, 9 мая 2020
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса

фото © pixabay.com

Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

— Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 — при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам. 8 случаев (66,7%) – бессимптомные, — написал Сергей Аксенов.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 19 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 123 — по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами.

Выздоровевших за весь период — 57 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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