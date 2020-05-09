Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские медики считают надбавки за борьбу с COVID-19 несправедливыми ● В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску ● Крым лидирует у москвичей среди мест изоляции в майские праздники ● В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены ● Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса
фото © pixabay.com
Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
— Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 — при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам. 8 случаев (66,7%) – бессимптомные, — написал Сергей Аксенов.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 19 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 123 — по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами.
Выздоровевших за весь период — 57 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России. Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Как пишет РБК, такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.
Две крымские больницы готовят к выходу из обсервации. В республике две больницы готовятся к возвращению к работе в обычном режиме.
В Крыму умер второй пациент с коронавирусом. Жительница Алушты 1925 года рождения с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончалась сегодня в Симферопольской городской клинической больнице №7.
Российские туристы в Крыму жалуются, что их не отправляют в обсерватор в Ялту. Люди, приехавшие в Крым и попавшие в обсервацию жалуются, что их не направляют в ялтинский обсерватор.
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса
Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску видео
Парень в полиции, которой на него поступило заявление от пострадавшей, сыпал угрозами и хвастался своим спортивным статусом.
Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы
За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.
Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму
Серьезные риски для проведения курортного сезона существуют в Крыму.
7 мая
Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление
Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.