В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса

фото © pixabay.com

Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

— Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 — при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам. 8 случаев (66,7%) – бессимптомные, — написал Сергей Аксенов.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 19 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 123 — по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами.

Выздоровевших за весь период — 57 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России. Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Как пишет РБК, такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Две крымские больницы готовят к выходу из обсервации. В республике две больницы готовятся к возвращению к работе в обычном режиме.

В Крыму умер второй пациент с коронавирусом. Жительница Алушты 1925 года рождения с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончалась сегодня в Симферопольской городской клинической больнице №7.

Российские туристы в Крыму жалуются, что их не отправляют в обсерватор в Ялту. Люди, приехавшие в Крым и попавшие в обсервацию жалуются, что их не направляют в ялтинский обсерватор.