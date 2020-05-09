Коронавирус в Крыму
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В Крыму неожиданно упал спрос на медицинские маски
Спрос у населения на защитные медицинские маски снизился в Республики Крым.
Об этом говорят данные мониторинга государственной аптечной сети «Крым-Фармация», сообщила сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
«По данным «Крым-Фармации», по их мониторингу, проблем сегодня с закупками масок нет. Спрос на маски в аптечной сети значительно упал, в день «Крым-Фармация» продает не более 5-6 тысяч масок», – сказала Романовская.
По ее словам, в аптеках Крыма имеется в наличии 300 тысяч масок. В ближайшие дни ожидается поставка еще 100 тысяч штук этих медицинских изделий. «Находятся они в продаже по различным аптечным сетям. Самое большое количество масок – это 183,2 тысячи (62% от общего количества) – находится в нашей государственной сети «Крым-Фармация». Маски продаются по цене от 24 до 35 рублей, – уточнила романовская. – Маски присутствуют практически во всех муниципалитетах, в которых находятся 90 подразделений «Крым-Фармации». Кроме этого, на центральном аптечном складе ГУП «Крым-Фармация» находится еще 110 тысяч масок и 13 мая ожидается поставка масок еще в количестве 100 тысяч штук. Это – тоже медицинские маски».
Многоразовые защитные маски продаются и в торговых сетях Крыма. Их стоимость, по данным правительства республики, варьируется от 30 до 80 рублей в зависимости от качества маски. Кроме того, 12 крымских предприятий занимаются пошивом многоразовых защитных масок. «По предоставлению информации от муниципальных образований, сегодня имеется больше 220 тысяч медицинских масок, и 133,6 тысяч марлевых масок, которые находятся на предприятиях. Кроме этого, мощности наших предприятий дают возможность больше 10 тысяч масок изготавливать в сутки», – привела данные Романовская.
Ранее власти Крыма заявили о введении обязательного масочного режима с 12 мая.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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