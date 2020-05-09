Украинский борец Грицай - Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым»

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Бронзовый призер чемпионата мира по борьбе Богдан Грицай вызвал тяжеловеса Александра Усика на бой без правил.

«Я, Богдан Грицай, с украинской Шепетовки обращаюсь к Александру Усику с украинского Крыма, временно оккупированного Российской Федерацией. Александр, вот посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров?

На самом деле я не шучу. Если представители бойцовских видов спорта будут применять свои умения для ущемления прав человека, то бандитизм конца Советского Союза будет казаться образцом справедливости и правопорядка.

Я не знаю, Усик, к чему готовит тебя твой куратор. Но ты должен понять, насколько опасными являются бои без каких-либо правил, которые ты так пытаешься продвинуть.

Сначала ты на камеру рассказывал про «благословения Митрополита», а потом обещаешь «бить морды народным депутатам»? Теперь же ты просто угрожаешь всем жителям Украины.

Судя по твоим последним видео, ты эксперт во всем. Комментируешь все подряд: медицину, коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие. Особенно забавным было вот это твое с Ломаченко про единый народ имени Кадырова и Путина.

Ты сам не оставил мне выбора. Я, Богдан Грицай, именно тот диванный эксперт, который смеется с твоих ватных видео, малограмотных комментариев, твоих детских стишков и русского сценария, который ты так активно пытаешься продвинуть.

Я именно тот, кого ты вызвал на бой, и я принимаю вызов. На бой без правил, как ты и говорил. И после этого боя ты поймешь, что даже для профессионального боксера бои без правил – непозволительны. И будет еще один урок. Не тебе, Александр, решать, чей Крым и не тебе решать, что нужно говорить и писать украинцам.

Усик, радуйся, что на твое видео под названием «один раз ты можешь войти не в те двери» отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы под названием «в последний раз ты можешь подойти не к тому окну» начали бы снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных», – заявил Грицай.

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