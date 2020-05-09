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Власть

Суд наказал фигурантку скандального ДТП - главу Ялтинского теризбиркома

13:25 суббота, 9 мая 2020
Ялта
Суд наказал фигурантку скандального ДТП - главу Ялтинского теризбиркома

фото © 3654.ru

Рассмотрение судом второго дела, по которому проходит Ольга Фатеева, назначено на 13 мая.

Скандально известная председатель Ялтинской территориальной избирательной комиссии Ольга Фатеева, у которой после ДТП полицейские установили состояние алкогольного опьянения и которая отказалась проходить освидетельствование на алкогольное опьянение в медучреждении, привлечена к ответственности. Об этом СМИ узнали в Ялтинском городском суде.

Лицо, материалы по которому поступили в судебный участок мирового судьи №94, привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.15 КоАП (повторное нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам — прим.), в виде лишения права управления транспортным средством сроком на один год, сказали в пресс-службе Ялтинского горсуда.

Кроме того, в этом же судебном участке находится второе дело о привлечении Фатеевой к ответственности — по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния). Рассмотрение дела, откладываемое в четвертый раз, назначено на 13 мая.

Как сообщалось ранее, на сайте YouTube появилась видеозапись: 13 февраля 2020 года сотрудники ГИБДД установили состояние алкогольного опьянения у Ольги Фатеевой, она отказалась пройти освидетельствование в медучреждении. Перед этим автомобиль Фатеевой выехал через сплошную полосу и столкнулся с двумя машинами, в одной из которых были женщина и ребенок, рассказал блогер Александр Талипов, опубликовавший ролик. К счастью, никто не пострадал, кроме автомобилей, в этом ДТП, уточнил Талипов.

«Примечательно, что в автомобиле Ольги Ивановны находилась ее несовершеннолетняя дочь», — отметил блогер.

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