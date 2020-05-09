Власть
Строительная компания незаконно снесла более 700 деревьев на горе Клементьева
Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту сноса юридическим лицом 737 деревьев на горе Клементьева под Коктебелем.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, ущерб составил более 5 млн рублей.
«Юридическим лицом при проведении строительных работ в границах особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Воздухоплавательный комплекс Узун – Сырт, гора Клементьева» осуществлено удаление (снос) многолетних зеленых насаждений (деревьев) и кустарников в количестве 737 штук. В результате незаконного сноса объектов растительного мира на территории природного парка причинен ущерб в размере более 5 млн руб», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что у компании отсутствовала разрешительная документация на проведение данного вида работ. Природоохранный прокурор направил в МВД материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ – нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Также проводится доследственная проверка по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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