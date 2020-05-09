Строительная компания незаконно снесла более 700 деревьев на горе Клементьева

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту сноса юридическим лицом 737 деревьев на горе Клементьева под Коктебелем.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, ущерб составил более 5 млн рублей.

«Юридическим лицом при проведении строительных работ в границах особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Воздухоплавательный комплекс Узун – Сырт, гора Клементьева» осуществлено удаление (снос) многолетних зеленых насаждений (деревьев) и кустарников в количестве 737 штук. В результате незаконного сноса объектов растительного мира на территории природного парка причинен ущерб в размере более 5 млн руб», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что у компании отсутствовала разрешительная документация на проведение данного вида работ. Природоохранный прокурор направил в МВД материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ – нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Также проводится доследственная проверка по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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