Севастопольцы пришли посмотреть на авиапарад вопреки самоизоляции

В Севастополе утром 9 мая прошел авиационный парад и парад кораблей.

Эти мероприятия, посвященные Дню Победы, транслировали в прямом эфире на федеральных и региональных телеканалах, но некоторые севастопольцы все же приняли решение увидеть пролет авиации своими глазами и пришли в центр города.

На набережной у памятника Затопленным кораблям собрались несколько сотен человек. Многие из них были в медицинских масках, но соблюдать безопасную дистанцию между людьми не всегда удавалось.

Над Севастопольской бухтой пролетели 56 единиц авиационной техники: истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также вертолеты армейской авиации из состава соединения Южного военного округа Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Военный корабли выстроились в парадный строй в бухте и впервые во время церемонии возложения венков на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, произвели три холостых артиллерийских выстрела. Они сопровождались сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей.

Как сообщалось ранее, в 22:00 в акватории Севастопольской бухты пройдет артиллерийский салют. Его также покажут в прямом эфире.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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