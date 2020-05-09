Коронавирус в Крыму
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Работники «скорой» в Керчи заявили об отсутствии коронавирусных доплат
Большинство сотрудников скорой медицинской помощи в Керчи не получили обещанные президентом России Владимиром Путиным и властями Крыма доплаты за работу в условиях коронавируса — от 20 000 до 35 000 рублей, сообщил депутат Керченского горсовета Константин Ерманов.
По его информации, полученной на встрече с работниками «скорой», 30 апреля руководство Республики Крым отчиталось о выплате всех денег, «но из 324 сотрудников керченской «скорой» их получил только один человек, и то не в полном объеме». Ерманов добавил, что крымский общественник и блогер сообщил ему об аналогичной ситуации в Симферополе.
«В данный момент наша команда готовит ряд запросов в профильные ведомства», — сообщил депутат городского совета Керчи на своей странице в Facebook.
На видеозаписи, обнародованной в соцсети Константином Ермановым, представитель работников скорой медпомощи в Керчи сказала, что сотрудники «скорой», находящиеся на «первой линии» коронавирусной угрозы, заслуживают доплат, которые были выданы не всем.
«Прозвучала информация, что все медработники в силу сложившейся ситуации, так как covid-больные — очень тяжелые и так как будет дополнительная нагрузка на медперсонал, всем будет доплата федерального и регионального значения.
Но в данной ситуации по керченской станции скорой помощи, — точно я не могу сказать, —
от 11 до 15 человек получили эти выплаты, и то — очень-очень-очень странным способом. На керченской станции скорой помощи на данный момент <работают> 324 человека, <из них> выездного персонала — больше 200 <человек>. Только один человек получил, как обещали, 25 <000> и 10 <000> — федеральную и региональную <выплату>.
Всем остальным (11-15 человекам — прим.) выплата была назначена очень странно. Кто-то обслужил covid-больного, допустим, 30 числа — и получил надбавку <...> 300-400 рублей», — рассказала работник керченской станции скорой медицинской помощи.
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