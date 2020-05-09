Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 мая

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 5 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 42 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 9 мая.

В Симферополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 92 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 14, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 75 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Феодосии утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 76 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 74 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Евпатории утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 80 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 16, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 78 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 16 градусов тепла. По городам: в бухте Ласпи - 12, в Евпатории - 14, в Керчи - 16, в Мисхоре - 13, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Феодосии - 15, в Ялте - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 14, в Сочи - 16, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на среду 6 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 9 мая. В Крыму продлили штормовое предупреждение до 9 мая.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.