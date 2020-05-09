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Власть

Полиция Крыма решила проверить факт драки в магазине из-за маски

15:43 суббота, 9 мая 2020
Судак

МВД Крыма начало проверку после инцидента в одном из продуктовых магазинов Судака, где произошла драка межу продавщицей и клиентом без защитной маски.

Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на силовое ведомство.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Судаке тренер местной секции боев без правил избил сотрудницу магазина, которая попросила мужчину надеть маску. Сначала конфликт завязался между продавцом и возлюбленной спортсмена, а затем подключился мужчина, несколько раз ударив сотрудницу магазина. Пострадавшая в свою очередь кинула в него банку огурцов, но не попала.

«Информация по поводу данного инцидента зарегистрирована в установленном законом порядке. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - уточнили в пресс-службе МВД по республике.

С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Люди обязаны надевать маски при посещении объектов торговли и транспорта, однако во время нахождения на улице их ношение необязательно. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что всеобщий масочный режим введен во многих субъектах РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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