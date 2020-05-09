На улице Севастополя провалился асфальт

фото © Денис Астапович /Facebook

В Севастополе на улице Павла Корчагина провалился асфальт.

Фото с места происшествия опубликовал севастопольский фотограф Денис Астапович на своей странице в Facebook.

О происшествии уже знают в профильных службах и департаменте городского хозяйства, заверил глава ведомства Евгений Горлов. По его словам, на месте уже работают Водоканал, Севтеплоэнерго.

«Там все восстановим. Люди даже не заметят», – сказал глава горхоза.

Работы обещают закончить уже 9 мая.

«Завтра будет уже все восстановлено», – заверил Евгений Горлов.

Отметим, что один из комментариев под постом Дениса Астаповича напомнил о более масштабном «севастопольском провале». В период работы в должности главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, в марте 2017 года, на 54—55 километрах трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь произошел оползень, разрушивший часть дороги. Участок с последствиями оползня даже стал временной достопримечательностью. Ремонт трассы затянулся, а открытие движения часто откладывалось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе разыскивают владельцев 14 заборов. В Симферополе департамент административно-технического контроля разыскивает владельцев 17 незаконно построенных объектов – заборов, пристройки, гаража и каркаса.

Подрядчик завершил реставрацию обелиска Славы на горе Митридат в Керчи. Подрядчик полностью завершил работы по реставрации обелиска Славы на горе Митридат в Керчи.

Чиновники Симферополя похвастались, что покрасили 15 скамеек и урн. Специализированные бригады МБУ «Город» продолжают выполнять работы по текущему содержанию и ремонту улиц и дорог Симферополя.

Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой. Майские дожди, которых так долго ждал Крым, пока что никак не повлияли на ситуацию с водностью крымских водоемов.