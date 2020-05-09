Происшествия
На улице Севастополя провалился асфальт
фото © Денис Астапович /Facebook
В Севастополе на улице Павла Корчагина провалился асфальт.
Фото с места происшествия опубликовал севастопольский фотограф Денис Астапович на своей странице в Facebook.
О происшествии уже знают в профильных службах и департаменте городского хозяйства, заверил глава ведомства Евгений Горлов. По его словам, на месте уже работают Водоканал, Севтеплоэнерго.
«Там все восстановим. Люди даже не заметят», – сказал глава горхоза.
Работы обещают закончить уже 9 мая.
«Завтра будет уже все восстановлено», – заверил Евгений Горлов.
Отметим, что один из комментариев под постом Дениса Астаповича напомнил о более масштабном «севастопольском провале». В период работы в должности главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, в марте 2017 года, на 54—55 километрах трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь произошел оползень, разрушивший часть дороги. Участок с последствиями оползня даже стал временной достопримечательностью. Ремонт трассы затянулся, а открытие движения часто откладывалось.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Форпост
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