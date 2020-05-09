Крымские медики считают надбавки за борьбу с COVID-19 несправедливыми

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Врачи «скорой помощи» просят федеральные власти пересмотреть условия предоставления дополнительных выплат тем медикам, которые контактируют в зараженными COVID-19. Нынешние правила они считают несправедливыми.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Как ранее сообщалось, с апреля врачи, средний и младший медперсонал, которые непосредственно контактируют с зараженными коронавирусной инфекцией, будут получать дополнительную федеральную выплату. Доплата врачей составит 80 тысяч рублей, среднего медперсонала - 50 тысяч рублей и младшего – 25.

Регионам России на эти цели выделили 48 миллиардов рублей для выплат медикам, которые задействованы в борьбе с распространением инфекции.

Врачи «скорой помощи» не согласны с нормой, что надбавка полагается только тем, кто контактировал с инфицированными. По их мнению, выплаты должны получать все медработники, так как они одинаково подвергают себя опасности: отправляясь на вызов, сложно определить, чем болен пациент – гриппом, ОРВИ или пиелонефритом с высокой температурой, пневмонией или коронавирусом. На данный момент из более чем трех тысяч специалистов республиканского Центра медицины катастроф на выплаты могут рассчитывать единицы.

«Это вызывает социальное напряжение, перекос в коллективе из-за непонимания, почему один сотрудник получил выплату, а другой – нет, хотя так же рисковал. Мы сейчас ждем позиции федерального центра. Я надеюсь, что не только у нас, но и во всех регионах страны будет установлена фиксированная надбавка на период карантина всем сотрудникам. Пусть она будет меньше, но одинаковая для всех», - считает Олефиренко.

По его словам, в Минздраве РК и Совмине республики поддержали инициативу и готовы обратиться в федеральный центр с предложением изменить условия выдачи доплат.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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