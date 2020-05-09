Крым недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей

Крым за первые четыре месяца года недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей, утверждает подконтрольная России министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Об этом сообщила пресс-служба правительства полуострова.

«Кассовые назначения на январь-апрель выполнены на 93,4%, годовые – на 28,6%. Недовыполнение на 1 миллиард рублей, или на 6,6%, конечно, связано со сложившейся ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, в результате которой приостановлена деятельность большинства предприятий и правительством как на уровне страны, так и республики приняты реальные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сферах деятельности наиболее пострадавших отраслей экономики», – сказала Кивико.

По ее словам, лидирующее положение в структуре налоговых и неналоговых доходов (более 38%) продолжает занимать налог на доходы физических лиц, поступления которого составили более 5,4 млрд руб.

Напомним, ранее Кивико утверждала, что для возобновления работы в период «повышенной готовности» из-за коронавируса на полуострове подали заявки более 27 тысяч организаций.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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