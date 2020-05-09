Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +11
море +13

Коронавирус в Крыму

Крым лидирует у москвичей среди мест изоляции в майские праздники

07:32 суббота, 9 мая 2020
Крым лидирует у москвичей среди мест изоляции в майские праздники

фото © russian.rt.com

Симферополь занял первое место среди городов, куда москвичи собирались или собираются поехать на майские праздники, несмотря на действующий в стране режим повышенной готовности и необходимость находиться в самоизоляции.

Такие данные привел сервис путешествий Туту.ру.

Рейтинг городов портал бронирования составлял после анализа всех авиа и ж/д билетов, которые жители Москвы оформляли, указывая даты поездки с 30 апреля по 16 мая.

При том, что в данный момент по всей России действует около 10% рейсов, 2,2% приходятся на вокзал и аэропорт Симферополя. На втором месте после Крыма – Махачкала (1,7%) и Сочи (1,2%).

По данным опроса, который сервис бронирования проводил в соцсетях, большинство россиян, которые должны были куда-то поехать на майские, но решили отменить поездку, собирались ехать или на море (среди вариантов лидируют Крым и Сочи) или на парад Победы в Севастополь или в Москву.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится в связи с тем, что большинство объектов размещения и заведений общепита вынуждены будут оставаться закрытыми из-за распространения коронавирусной инфекции. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Владельцы особняка в Крыму вызвали волонтеров и попросили сходить за коньяком. Добровольцев вызвали в дорогой особняк и попросили сходить за коньяком.

В центре Севастополя вывесили портрет Сталина. В Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами войны и противотанковым «ежом».

Какой сегодня праздник 8 мая. Сегодня, 8 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Стало известно, как отпразднуют 9 мая в Севастополе. 9 мая в Севастополе в рамках чествования 75-летия Победы со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы.

Коронавирус в Крыму
В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску

В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску видео

Парень в полиции, которой на него поступило заявление от пострадавшей, сыпал угрозами и хвастался своим спортивным статусом.

Водный кризис
Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы

Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы

За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены

В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены

Моряки дальнего плавания, возвращающиеся в Севастополь из-за границы, часто оказываются зараженными коронавирусной инфекцией, поэтому для них обязательна самоизоляция в обсерваторе, а не дома.

Коронавирус в Крыму
Ученые считают, что температура и климат не влияют на коронавирус

Ученые считают, что температура и климат не влияют на коронавирус

Исследователи проанализировали статистику 144 стран, и не нашли никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации