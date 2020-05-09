Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены ● Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России ● Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление ● Владельцы особняка в Крыму вызвали волонтеров и попросили сходить за коньяком ● Аксенов попросил крымчан не выходить из дома в День Победы
Крым лидирует у москвичей среди мест изоляции в майские праздники
фото © russian.rt.com
Симферополь занял первое место среди городов, куда москвичи собирались или собираются поехать на майские праздники, несмотря на действующий в стране режим повышенной готовности и необходимость находиться в самоизоляции.
Такие данные привел сервис путешествий Туту.ру.
Рейтинг городов портал бронирования составлял после анализа всех авиа и ж/д билетов, которые жители Москвы оформляли, указывая даты поездки с 30 апреля по 16 мая.
При том, что в данный момент по всей России действует около 10% рейсов, 2,2% приходятся на вокзал и аэропорт Симферополя. На втором месте после Крыма – Махачкала (1,7%) и Сочи (1,2%).
По данным опроса, который сервис бронирования проводил в соцсетях, большинство россиян, которые должны были куда-то поехать на майские, но решили отменить поездку, собирались ехать или на море (среди вариантов лидируют Крым и Сочи) или на парад Победы в Севастополь или в Москву.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится в связи с тем, что большинство объектов размещения и заведений общепита вынуждены будут оставаться закрытыми из-за распространения коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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