Крым лидирует у москвичей среди мест изоляции в майские праздники

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Симферополь занял первое место среди городов, куда москвичи собирались или собираются поехать на майские праздники, несмотря на действующий в стране режим повышенной готовности и необходимость находиться в самоизоляции.

Такие данные привел сервис путешествий Туту.ру.

Рейтинг городов портал бронирования составлял после анализа всех авиа и ж/д билетов, которые жители Москвы оформляли, указывая даты поездки с 30 апреля по 16 мая.

При том, что в данный момент по всей России действует около 10% рейсов, 2,2% приходятся на вокзал и аэропорт Симферополя. На втором месте после Крыма – Махачкала (1,7%) и Сочи (1,2%).

По данным опроса, который сервис бронирования проводил в соцсетях, большинство россиян, которые должны были куда-то поехать на майские, но решили отменить поездку, собирались ехать или на море (среди вариантов лидируют Крым и Сочи) или на парад Победы в Севастополь или в Москву.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится в связи с тем, что большинство объектов размещения и заведений общепита вынуждены будут оставаться закрытыми из-за распространения коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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