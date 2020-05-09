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Коронавирус в Крыму

Количество госпитализированных с пневмонией в Крыму продолжает расти

11:17 суббота, 9 мая 2020
Количество госпитализированных с пневмонией в Крыму продолжает расти

фото © Крым.реалии

В Крыму снова выросло число госпитализированных с пневмонией.

Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова.

Так, согласно опубликованной информации, за последние сутки на стационар с пневмонией забрали 22 человека, тогда как за день до этого было госпитализировано 19 заболевших с этим диагнозом.

В то же время сообщается об 11 людях, которых забрали в больницу с подозрением на коронавирус, и 13 госпитализированных с ОРВИ.

На текущий период в Крыму зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 44 человека. Два пациента, инфицированных коронавирусом, скончались. В Севастополе – 118 заражений COVID-19, при этом двое умерли.

На территории полуострова с 12 мая вводится обязательный масочный режим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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