Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму неожиданно упал спрос на медицинские маски ● В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса ● Крымские медики считают надбавки за борьбу с COVID-19 несправедливыми ● В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску ● Крым лидирует у москвичей среди мест изоляции в майские праздники
Количество госпитализированных с пневмонией в Крыму продолжает расти
фото © Крым.реалии
В Крыму снова выросло число госпитализированных с пневмонией.
Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова.
Так, согласно опубликованной информации, за последние сутки на стационар с пневмонией забрали 22 человека, тогда как за день до этого было госпитализировано 19 заболевших с этим диагнозом.
В то же время сообщается об 11 людях, которых забрали в больницу с подозрением на коронавирус, и 13 госпитализированных с ОРВИ.
На текущий период в Крыму зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 44 человека. Два пациента, инфицированных коронавирусом, скончались. В Севастополе – 118 заражений COVID-19, при этом двое умерли.
На территории полуострова с 12 мая вводится обязательный масочный режим.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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