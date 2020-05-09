Какой сегодня праздник 9 мая

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Сегодня, 9 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Победы

Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1939 году началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая — Вторая Мировая война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить…

9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.

Поминовение усопших воинов

Архиерейский собор Православной Церкви, который проходил с 29 ноября по 4 декабря 1994 года, следуя традиции, установил служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех мученически погибших во время Второй Мировой войны 1939-1945 годов.

Традиционно в этот день совершаются также молебны о здравии ветеранов Великой Отечественной войны.

Также сегодня, 9 мая, отмечают такие праздники:

- День Европы (Europe Day in the European Union)

- День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского

- Глафира Горошница

- День уличных музыкантов

- День памяти потерянного носка (National Lost Sock Memorial Day) в США

- День индейцев в США

- День памяти и почестей в Узбекистане

- День пирожных с ирисками (National Butterscotch Brownie Day) в США

- День ночевки (National Sleepover Day) в США

- День освобождения Шуши в Армении

- Праздник первой борозды в Таиланде

- День гурманов в США

- День Гельголандского сражения в Дании

- День муската (National Moscato Day) в США

Сегодня именины празднуют: Степан (Стефан), Феофил, Георгий, Василий, Нестор, Аникий (Иоанникий), Глафира, Юст.

Что происходило 9 мая в прошлые годы

1502 - Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.

1719 - Петр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.

1754 - Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.

1791 - Г. А. Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце.

1907 - В этот день американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США.

1913 - На экраны Франции вышел фильм «Фантомас»первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.

1917 - Временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.

1922 - Взят под домашний арест патриарх всея Руси Тихон.

1936 - Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии.

1950 - Создано Европейское объединение угля и сталипервое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза.

1952 - Во Франции на экран вышел фильм Рене Клемана «Запрещенные игры», названный в следующем году Американской киноакадемией лучшим иностранным фильмом.

1958 - Михаил Ботвинник взял реванш у Василия Смыслова и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.

1960 - В США поступили в продажу первые в мире противозачаточные пилюли.

1964 - Во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнительвеликий Луи Армстронг с песней «Hello, Dolly».

1967 - Мухаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом ВБА после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.

1993 - В храме Святой Троицы в Иерусалиме обвенчались Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

1998 - В Бирмингеме на песенном конкурсе Евровидения с песней «Дива» победила представительница Израиля Дана Интернешнл, которая ранее была мужчиной.

2003 - На главном конвейере Запорожского автомобильного завода собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей OpelCorsa, Astra и Vectra.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 мая. Какие праздники будут завтра?

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