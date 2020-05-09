Общество
Какой сегодня праздник 9 мая
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Сегодня, 9 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Победы
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1939 году началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая — Вторая Мировая война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить…
9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.
Поминовение усопших воинов
Архиерейский собор Православной Церкви, который проходил с 29 ноября по 4 декабря 1994 года, следуя традиции, установил служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех мученически погибших во время Второй Мировой войны 1939-1945 годов.
Традиционно в этот день совершаются также молебны о здравии ветеранов Великой Отечественной войны.
Также сегодня, 9 мая, отмечают такие праздники:
- День Европы (Europe Day in the European Union)
- День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского
- Глафира Горошница
- День уличных музыкантов
- День памяти потерянного носка (National Lost Sock Memorial Day) в США
- День индейцев в США
- День памяти и почестей в Узбекистане
- День пирожных с ирисками (National Butterscotch Brownie Day) в США
- День ночевки (National Sleepover Day) в США
- День освобождения Шуши в Армении
- Праздник первой борозды в Таиланде
- День гурманов в США
- День Гельголандского сражения в Дании
- День муската (National Moscato Day) в США
Сегодня именины празднуют: Степан (Стефан), Феофил, Георгий, Василий, Нестор, Аникий (Иоанникий), Глафира, Юст.
Что происходило 9 мая в прошлые годы
1502 - Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.
1719 - Петр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.
1754 - Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.
1791 - Г. А. Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце.
1907 - В этот день американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США.
1913 - На экраны Франции вышел фильм «Фантомас»первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.
1917 - Временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.
1922 - Взят под домашний арест патриарх всея Руси Тихон.
1936 - Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии.
1950 - Создано Европейское объединение угля и сталипервое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза.
1952 - Во Франции на экран вышел фильм Рене Клемана «Запрещенные игры», названный в следующем году Американской киноакадемией лучшим иностранным фильмом.
1958 - Михаил Ботвинник взял реванш у Василия Смыслова и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.
1960 - В США поступили в продажу первые в мире противозачаточные пилюли.
1964 - Во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнительвеликий Луи Армстронг с песней «Hello, Dolly».
1967 - Мухаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом ВБА после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.
1993 - В храме Святой Троицы в Иерусалиме обвенчались Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
1998 - В Бирмингеме на песенном конкурсе Евровидения с песней «Дива» победила представительница Израиля Дана Интернешнл, которая ранее была мужчиной.
2003 - На главном конвейере Запорожского автомобильного завода собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей OpelCorsa, Astra и Vectra.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 мая. Какие праздники будут завтра?
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