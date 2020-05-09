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Водный кризис

Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы

08:33 суббота, 9 мая 2020
Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы

фото © Новости Крыма

За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.

Об этом заявил старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ Григорий Прокопов, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению ученого, основные причины участившихся возгораний сухой подстилки в лесах – сильная засуха и костры тех, кто нарушает и режим самоизоляции, и запрет на посещение лесов.

«Сухая подстилка в лесу, войлок на степных участках вспыхивают и огонь разносится ветром моментально. Ситуацию осложняет поведение наших сограждан. Прежде всего – костры в лесу. Несмотря на режим самоизоляции, эта проблема остается актуальной», - отметил Прокопов.

Из-за пожаров в лесах деревья становятся слабее, поясняет эколог: пожар «открывает путь» короедам, грибкам и другим организмам, питающимся древесиной, а вместе с лесной подстилкой погибают микроорганизмы, участвующие в почвообразовании. Кроме того, в пожарах гибнут представители фауны. Особенно страдают вьющие гнезда в это время года птицы, которые, фактически, беззащитны перед огнем.

«Это – жаворонки, журавли-красавки, дрофы. В массе гибнут насекомые, грызуны, пресмыкающиеся, которые являются их пищевой базой. Бытует стереотип, что палы помогают бороться с клещами, а появляющаяся после пала свежая зелень лучше для выпаса скота. Здесь есть ряд нюансов и такие палы недопустимы, но ситуацию в степи практически никто не контролирует», - пояснил ученый.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что из всех регионов юга России в Крыму и Краснодарском крае за апрель выпало наименьшее число осадков, а спровоцированная засуха может плохо сказаться на урожае в этом году. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.

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