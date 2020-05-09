Для администрации Евпатории в разгар коронакризиса купили авто за два миллиона

Покупка оплачивается из глубоко дотационного бюджета города.

В разгар коронакризиса, — когда закрываются тысячи предприятий, а тьма людей осталась без средств к существованию и вынуждена выживать на милостыню от государства, — в администрации Евпатории решили пороскошествовать и купили для себя автомобиль за 2,084 миллиона рублей. Об этом СМИ узнали на официальном сайте госзакупок России.

В тексте контракта, заключенного 6 мая муниципальным учреждением «Центр информационно-аналитического и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» и ООО «СТЕЛЛА», сказано об источнике финансирования четырехколесной покупки — бюджет города. Машина будет доставлена чиновникам в течение 20 дней с момента подписания контракта.

Согласно приложению к контракту, для бонзы из евпаторийской администрации (издание «Евпаторийский курьер» считает, что для сити-менеджера Романа Тихончука) приобретена легковая машина «Тойота Камри» 2020 года выпуска: цвет кузова — белый перламутр, салон автомобиля обит черной кожей, мощность двигателя — 181 лошадиная сила. «Железный конь» буквально «нафарширован» приятными устройствами, которые позволят его пассажирам забыть о происходящем вокруг.

На завершающей стадии находится и закупка для верхушки администрации Евпатории еще одного автомобиля — чуть дешевле — за 1 миллион 915 тысяч рублей. В скором времени чиновники должны объявить о том, какая машина приобретена для руководства горадминистрации.

Напомним, Евпатория является сугубо дотационным городом. Бюджет города на 2020 год предусматривает доходы в размере 5 миллиардов 334 миллионов рублей, расходы — 5 миллиардов 428 миллионов рублей. Дефицит при таких показателях составит 94,05 миллиона рублей. Но 4 миллиарда 381 миллион рублей доходов бюджета Евпатории — это деньги, которые поступят из бюджетов Республики Крым и Российской Федерации.

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