Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество госпитализированных с пневмонией в Крыму продолжает расти ● В Крыму неожиданно упал спрос на медицинские маски ● В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса ● Крымские медики считают надбавки за борьбу с COVID-19 несправедливыми ● В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску
Четыре новых случая заражения COVID-19 подтверждено в Севастополе
Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 9 мая зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Все пациенты находились в контакте с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе зарегистрировано 122 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 21 человек выписан после выздоровления и двое умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 129 человек, в городской больнице № 9 – 98. Под наблюдением по месту жительства – 1069 человек.
В Крыму за прошедшие сутки было подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Все зараженные были помещены в инфекционный стационар. Проводится эпидрасследование, определен круг контактных лиц.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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