Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +15
море +13

Коронавирус в Крыму

Четыре новых случая заражения COVID-19 подтверждено в Севастополе

Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 9 мая зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Все пациенты находились в контакте с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе зарегистрировано 122 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 21 человек выписан после выздоровления и двое умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 129 человек, в городской больнице № 9 – 98. Под наблюдением по месту жительства – 1069 человек.

В Крыму за прошедшие сутки было подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Все зараженные были помещены в инфекционный стационар. Проводится эпидрасследование, определен круг контактных лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму неожиданно упал спрос на медицинские маски. Спрос у населения на защитные медицинские маски снизился в Республики Крым.

В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Крымские медики считают надбавки за борьбу с COVID-19 несправедливыми. Врачи «скорой помощи» просят федеральные власти пересмотреть условия предоставления дополнительных выплат тем медикам, которые контактируют в зараженными COVID-19. Нынешние правила они считают несправедливыми.

Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России. Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Как пишет РБК, такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Коронавирус в Крыму
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса

В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса

Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Коронавирус в Крыму
В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску

В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску видео

Парень в полиции, которой на него поступило заявление от пострадавшей, сыпал угрозами и хвастался своим спортивным статусом.

Водный кризис
Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы

Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы

За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.

Коронавирус в Крыму
Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России

Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России

Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Как пишет РБК, такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации