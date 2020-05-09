Четыре новых случая заражения COVID-19 подтверждено в Севастополе

Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 9 мая зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Все пациенты находились в контакте с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе зарегистрировано 122 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 21 человек выписан после выздоровления и двое умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 129 человек, в городской больнице № 9 – 98. Под наблюдением по месту жительства – 1069 человек.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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