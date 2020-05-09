Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов

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В этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится – об этом 7 мая заявил России Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

По его словам, все зависит от того, будут ли крымчане соблюдать требования профильных ведомств для борьбы с коронавирусной инфекцией на полуострове.

Сейчас в Крыму запрещено размещать туристов и бронировать номера в отелях до 1 июня. Прогулки в лесу также под запретом, в курортных городах закрыты набережные. Ранее представители туристической отрасли в Крыму и России высказывали предположение, что курортный сезон на полуострове в этом году с учетом позднего начала может быть расширен вплоть до октября-ноября.

Владелица Sudak Hostel в Судаке Наталья Кириченко рассказала, что уже переориентировала свой бизнес, не рассчитывая на курортный сезон.

– У меня опасения по поводу лета возникли еще в марте, хотя меня все старались переубедить, поддержать: мол, сейчас мы немного посидим без работы, и все пройдет. Но уже тогда было ясно, что такие события – не на месяц и не на два. Как только вышел запрет размещать людей до 1 июня, наши постояльцы дожили до своего срока выезда, и мы больше никого не принимаем. Конечно, нам звонят, пишут, даже приезжают – просятся, но я всем отказываю. Рисковать, взяв на ночь человека, чтобы потом попасть к Аксенову на штаб, на разборку, очень не хотелось бы. В ожидании сезона я решила заняться немного другой сферой деятельности – доставкой продовольствия. Это домашние продукты с коровьих и козьих ферм, а также мясо, колбасы, сыры крымского производства. Раньше это был мой зимний приработок, а сейчас я вывела его на другой, более серьезный уровень, включая рекламу.

Туристический сезон в Крыму и на юге России все же состоится, пусть и в ограниченном формате, считает генеральный директор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

– Конечно же, желание отдохнуть никуда не делось, и российские туристы поедут в Крым. Мы все-таки должны понимать, что Аксенов сделал предположение насчет сезона. Мне кажется, смысл был в том, что не надо торопиться и бежать впереди планеты всей, а лучше дождаться какого-то естественного развития событий. Мы настроены на то, что сезон в каком-то ограниченном варианте состоится, что у людей будет возможность поехать в Крым и на другие курорты. Потери апреля-мая обойдутся нам в 10% от годовой выручки, потери июня – в 20%, июль и август приносят каждый по 22%, а потом по ниспадающей. У отелей ситуация даже хуже, потому что постоянные расходы у них больше. Размеры убытков будут напрямую зависеть от того, насколько поздно они начнут работать, но в любом случае о прибыльности нашей отрасли в этом году говорить не приходится.

Сергей Ромашкин полагает, что в первую очередь откроются после карантина санатории, где работают врачи и есть медицинские лицензии – по его оценке, им проще организовать первичный контроль над туристами при заселении.

– Возможно, гостей будут проверять по приезду каким-то экспресс-тестом за пару часов. На втором этапе откроются дорогие отели по четыре-пять звезд, у которых объективно больше ресурсов для дезинфекции, для обеспечения требований по дистанцированию, да и вообще больше денег для закупки масок и антисептиков. К сожалению, до недорогих, бюджетных отелей, которые составляют основу курортного Крыма, очередь дойдет только на третьем этапе. Когда именно это произойдет, сказать сложно, но мы надеемся на конец июня – начало июля.

Крымский экономический обозреватель Александр Басов уверен, что у многих малых предпринимателей, связанных с туризмом, в этом году возникнут серьезные финансовые проблемы.

– К сожалению, у них сейчас немного вариантов – не всем под силу перепрофилироваться, организовать доставку продуктов и так далее. Это весьма и весьма небольшая по емкости ниша. Однако государство и крымское правительство, на мой взгляд, не демонстрируют понимания проблем, с которыми сталкиваются и бизнес, и население. Нередко в малом бизнесе задействованы все члены семьи, и если объект простаивает, они оказываются в тяжелом финансовом положении. Многие вкладывались в ремонт, брали кредиты. Видимо, людям придется искать подработки. Декларативные меры поддержки властей в такой ситуации не смогут спасти ни малых предпринимателей, ни простых граждан – это в большей степени пропаганда. Между тем, по данным прошлого года, туристическая отрасль принесла в бюджет Крыма где-то 7% от общих доходов – это около 3,5 миллиардов рублей.

Александр Басов отмечает, что хотя эти цифры выглядят незначительными, туристическая отрасль вытягивает за собой и местную торговлю, и заведения общественного питания, и частично сельское хозяйство.

– Если взять все это вместе, то получается приблизительно до четверти поступлений бюджета. Когда туристический локомотив остановится, пострадают не только малые отели и пансионаты, но и фермеры, выращивающие фрукты и овощи, и торговля, и транспорт. Возникнет эффект снежного кома, который скажется на множестве людей в смежных отраслях.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Власти Алушты хотят начать подготовку пляжей к курортному сезону. Власти Алушты ожидают после 11 мая послаблений в части ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции на полуострове, чтобы начать подготовку пляжей к курортному сезону.

Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму. Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.