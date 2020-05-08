Власти Судака сообщают о самозахвате четырех гектаров земли в Новом Свете

Власти Судака утверждают, что в Новом Свете выявили кооператив, самовольно занявший почти 4 гектара земли.

«Специалисты отдела муниципального контроля администрации города Судака провели внеплановую выездную проверку одного из жилищных кооперативов, расположенного в поселке Новый Свет. В результате проверки установлено, что кооператив самовольно занял и использует многоконтурный, состоящий из пятнадцати контуров, земельный участок муниципальной собственности площадью 28754,26 кв. м и федеральной собственности площадью 2897,16 кв.м», – сообщил начальник отдела муниципального контроля администрации Судака Денис Годило.

По его словам, по результатам проверки, кооператив «признан виновным в вышеуказанных нарушениях, назначен штраф в размере 105 тыс. рублей. Председатель правления данного кооператива также признан виновным и ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей».

Комментарии представителей кооператива отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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