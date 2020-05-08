Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин ● Власти Крыма определились с датой окончания учебного года ● Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет ● Появились подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму ● В Севастополе еще восемь новых случаев заражения COVID-19
Власти назвали норму заболевших в день в Крыму
Постепенный подъем лучше взрывного роста заболеваемости.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За последнюю неделю у нас каждый день +8, +9 заболевших, и на определенный период времени это будет наша обычная цифра, мы должны это понимать и быть к этому готовы. Наиболее опасный взрывной рост заболеваемости, чем такой постепенный подъем, когда в принципе мы понимаем и успеваем отрабатывать каждый очаг, — заметила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Появились подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Из девяти новых случаев коронавирусной инфекции три человека оказались заразившимися от больных медработниками, пять случаев – контактные из старых очагов и один новый пациент с неизвестным источником заражения.
В Севастополе еще восемь новых случаев заражения COVID-19. Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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