Власти назвали норму заболевших в день в Крыму

Постепенный подъем лучше взрывного роста заболеваемости.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За последнюю неделю у нас каждый день +8, +9 заболевших, и на определенный период времени это будет наша обычная цифра, мы должны это понимать и быть к этому готовы. Наиболее опасный взрывной рост заболеваемости, чем такой постепенный подъем, когда в принципе мы понимаем и успеваем отрабатывать каждый очаг, — заметила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Появились подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Из девяти новых случаев коронавирусной инфекции три человека оказались заразившимися от больных медработниками, пять случаев – контактные из старых очагов и один новый пациент с неизвестным источником заражения.

В Севастополе еще восемь новых случаев заражения COVID-19. Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.

В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Стала известна причина массового заражения в больнице Алушты. Об нарушениях Роспотребнадзор сообщил Минздраву еще в конце апреля.