Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +11
море +13

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма определились с датой окончания учебного года

13:40 пятница, 8 мая 2020
Власти Крыма определились с датой окончания учебного года

фото © odessa.online

Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая.

Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Учебный год в крымских школах закончится 22 мая. Чуть-чуть нам осталось. Старшие классы готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, так как пока решения об отмене нет, обсуждается вопрос переноса экзаменов», - объявила вице-премьер.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что отправлять детей на каникулы в начале мая было бы неправильным.

«Я считаю, что в этой части все делается правильно. Отпускать на каникулы на месяц раньше смысла не было. Итак, впереди три месяца каникул. Безделье расслабляет», - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что после 12 мая в России могут скорректировать даты проведения ЕГЭ, а ОГЭ могут отменить вовсе из-за ситуации с коронавирусом. Пока начало сдачи Единого государственного экзамена для выпускников школ назначено на 8 июня, однако его могут перенести на более поздний срок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на воспитание молодежи собираются потратить 1,5 млрд рублей. 1,55 миллиарда рублей запланированы на выполнение госпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым».

Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая. В общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях Симферополя выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно.

Ученые прогнозируют падение качества образования из-за пандемии коронавируса. Специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС прогнозируют падение качества образования, если дистанционное обучение будет продлено еще на 3-6 месяцев.

В Крыму на карантин закрыли детдом. В Симферополе принято решение закрыть на карантин дом ребенка «Елочка».

Коронавирус в Крыму
Ученые считают, что температура и климат не влияют на коронавирус

Ученые считают, что температура и климат не влияют на коронавирус

Исследователи проанализировали статистику 144 стран, и не нашли никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма определились с датой окончания учебного года

Власти Крыма определились с датой окончания учебного года

Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая.

Коронавирус в Крыму
Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры

Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за введение запрета на использование кондиционеров на период коронавируса.

Власть
В Крыму идет обыск в доме известного российского бизнесмена

В Крыму идет обыск в доме известного российского бизнесмена

В крымском загородном доме известного российского бизнесмена Анатолия Быкова проводятся обыски.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации