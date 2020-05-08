Власти Крыма определились с датой окончания учебного года

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Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая.

Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Учебный год в крымских школах закончится 22 мая. Чуть-чуть нам осталось. Старшие классы готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, так как пока решения об отмене нет, обсуждается вопрос переноса экзаменов», - объявила вице-премьер.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что отправлять детей на каникулы в начале мая было бы неправильным.

«Я считаю, что в этой части все делается правильно. Отпускать на каникулы на месяц раньше смысла не было. Итак, впереди три месяца каникул. Безделье расслабляет», - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что после 12 мая в России могут скорректировать даты проведения ЕГЭ, а ОГЭ могут отменить вовсе из-за ситуации с коронавирусом. Пока начало сдачи Единого государственного экзамена для выпускников школ назначено на 8 июня, однако его могут перенести на более поздний срок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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