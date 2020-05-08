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Коронавирус в Крыму

Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры

15:02 пятница, 8 мая 2020
Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за введение запрета на использование кондиционеров на период коронавируса.

Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

«В принципе надо запретить. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению … Это принципиальная позиция – избежать включения кондиционеров. Проветривание помещений – лучший способ борьбы с застоем воздуха», – сказал Аксенов.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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