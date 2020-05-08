Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ученые считают, что температура и климат не влияют на коронавирус ● Власти назвали норму заболевших в день в Крыму ● Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин ● Власти Крыма определились с датой окончания учебного года ● Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет
Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за введение запрета на использование кондиционеров на период коронавируса.
Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.
«В принципе надо запретить. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению … Это принципиальная позиция – избежать включения кондиционеров. Проветривание помещений – лучший способ борьбы с застоем воздуха», – сказал Аксенов.
Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.
С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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