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Владельцы особняка в Крыму вызвали волонтеров и попросили сходить за коньяком

19:28 пятница, 8 мая 2020

Добровольцев вызвали в дорогой особняк и попросили сходить за коньяком.

Об этом рассказала руководитель волонтеров оперштаба Киевского района Симферополя Валерия Петрусевич, пишет КП-Крым.

— Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда по адресам доставки продуктовых пайков первой необходимости оказывался благоустроенный частный дом или даже особняк. Все документы о статусе нуждающихся в наличии есть, а самих нуждающихся то дома не можем застать (во время карантина), то наоборот — дают денег и просят волонтера «в магазин за коньячком сгонять», — рассказала Валерия Петрусевич.

Руководитель волонтерского центра отметила, что некоторые крымчане путают цель акции. Волонтеры помогают людям самоизолироваться, а не бесплатно доставляют продукты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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