Коронавирус в Крыму
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Владельцы особняка в Крыму вызвали волонтеров и попросили сходить за коньяком
Добровольцев вызвали в дорогой особняк и попросили сходить за коньяком.
Об этом рассказала руководитель волонтеров оперштаба Киевского района Симферополя Валерия Петрусевич, пишет КП-Крым.
— Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда по адресам доставки продуктовых пайков первой необходимости оказывался благоустроенный частный дом или даже особняк. Все документы о статусе нуждающихся в наличии есть, а самих нуждающихся то дома не можем застать (во время карантина), то наоборот — дают денег и просят волонтера «в магазин за коньячком сгонять», — рассказала Валерия Петрусевич.
Руководитель волонтерского центра отметила, что некоторые крымчане путают цель акции. Волонтеры помогают людям самоизолироваться, а не бесплатно доставляют продукты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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