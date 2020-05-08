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Происшествия

В Ялте насмерть сбили пешехода

10:04 пятница, 8 мая 2020
Ялта

32-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Ялте накануне вечером.

О смертельной аварии сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, мужчина около восьми вечера переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил водитель «ВАЗ 2106», который ехал со стороны Ялты в Севастополь.

«Пешеход переходил  проезжую часть справа налево  по ходу движения транспортного  средства вне пешеходного перехода  и вне зоны его видимости», - отметили в Управлении ГИБДД.

В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Ранее 5 мая в Сакском районе в вечернее время произошло столкновение иномарки и ВАЗа, в котором два человека погибли, еще двое пострадали. 

Другая серьезная авария произошла 3 мая на трассе «Таврида», где в столкновении фуры и легкового автомобиля серьезно пострадал водитель последнего. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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