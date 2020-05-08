Происшествия
В Ялте насмерть сбили пешехода
32-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Ялте накануне вечером.
О смертельной аварии сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, мужчина около восьми вечера переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил водитель «ВАЗ 2106», который ехал со стороны Ялты в Севастополь.
«Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода и вне зоны его видимости», - отметили в Управлении ГИБДД.
В результате ДТП пешеход погиб на месте.
Ранее 5 мая в Сакском районе в вечернее время произошло столкновение иномарки и ВАЗа, в котором два человека погибли, еще двое пострадали.
Другая серьезная авария произошла 3 мая на трассе «Таврида», где в столкновении фуры и легкового автомобиля серьезно пострадал водитель последнего.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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