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Власть

В Украине хотят переименовать города и села в Крыму

11:57 пятница, 8 мая 2020

Киев планирует вернуть исторические названия населенным пунктам в Крыму в рамках закона о децентрализации власти на Украине.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на видеоконференции «Децентрализация для Крыма: украинский государственный проект».

«Момент, на котором хотелось бы остановиться, – это вопрос топонимики и, безусловно, возвращение к историческим названиям, в частности к названиям крымскотатарского коренного народа, в административно-территориальном устройстве Крыма… Там (в Крыму – ред.) остаются определенные вещи, связанные с советским периодом, и мы считаем, что можно вернуться к процессу применения исторических названий», – сказал Кориневич.

В ходе выступления «постпред» отметил важность «запуска дискуссии о реформе децентрализации в контексте Крыма и Севастополя».

«Мы смотрим на Крым и думаем о Крыме как о неотъемлемой составляющей части территории Украины. А, соответственно, безусловно, мы надеемся, что как можно скорее Крым вернется под контроль нашего государства под контроль Украины», – заявил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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