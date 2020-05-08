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Власть

В центре Севастополя вывесили портрет Сталина

В центре Севастополя вывесили портрет Сталина

фото © Крым.реалии

В Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами войны и противотанковым «ежом».

На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».

Инсталляции выставили на центральных площадях Севастополя: надпись «9 мая» разместили возле Матросского клуба на площади Ушакова. С другой стороны площади установили цифры «75» и «1941-1945».

Посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат. В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать «сирень победы».

Накануне праздника коммунисты растянули вдоль оживленной трассы большой банер с портретом Сталина. Возле портрета надпись - «Это наша победа».

Власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, как отпразднуют 9 мая в Севастополе. 9 мая в Севастополе в рамках чествования 75-летия Победы со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы.

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