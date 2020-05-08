Власть
В транспорте Симферополя начали активно искать «зайцев»
Контролеры приступили к работе в автобусах муниципального унитарного предприятия Симферополя «Горавтотранс».
Об этом сообщил директор «Горавтотранса» Игорь Дюков.
«На маршрутах работает три контролера. Их задача – проверить выдачу водителем пассажирам проездных талонов», – цитирует Дюкова пресс-служба администрации.
Контролеры работают в две смены – утром и вечером.
В случаях, если пассажир при проверке оказался без проездного билета, водитель должен будет написать объяснительную записку. Он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
В период действующего в Крыму режима повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции общественный транспорт в Симферополе курсирует по маршрутам только утром и вечером.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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