В транспорте Симферополя начали активно искать «зайцев»

Контролеры приступили к работе в автобусах муниципального унитарного предприятия Симферополя «Горавтотранс».

Об этом сообщил директор «Горавтотранса» Игорь Дюков.

«На маршрутах работает три контролера. Их задача – проверить выдачу водителем пассажирам проездных талонов», – цитирует Дюкова пресс-служба администрации.

Контролеры работают в две смены – утром и вечером.

В случаях, если пассажир при проверке оказался без проездного билета, водитель должен будет написать объяснительную записку. Он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

В период действующего в Крыму режима повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции общественный транспорт в Симферополе курсирует по маршрутам только утром и вечером.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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