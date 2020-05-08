В Симферополе женщина проткнула ножом своего сожителя

В отдел полиции Симферополя поступила информация о том, что медики оказали помощь 40-летнему местному жителю, получившему ножевые ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали ранее не судимую 42-летнюю сожительницу потерпевшего.

Задержанная чистосердечно призналась в содеянном. С ее слов, в ходе совместного распития алкоголя между супругами произошел конфликт, после чего она схватила кухонный нож и нанесла один удар в область грудной клетки сожителю. После этого она попыталась уничтожить улики и вызвала скорую помощь.

На женщину возбуждено уголовное дело по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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