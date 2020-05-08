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Происшествия

В Симферополе студент хранил наркотики в комнате общежития

В столице Крыма полиция задержала студента одного из учебных заведений за хранение марихуаны и амфетамина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Запасы были обнаружены полицией во время осмотра комнаты в общежитии 22-летнего молодого человека: правоохранители изъяли несколько бумажных свертков с веществом растительного происхождения, пакет с двумя синими таблетками и сверток из фольги с порошком внутри.

«Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленные на исследование вещества являются наркотическими средством «каннабис» весом 18,963 грамма и психотропным веществом «амфетамин» массой 0,075 грамма», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный признался в том, что наркотики принадлежат ему. Против студента возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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