Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +11
море +14

Власть

В Симферополе разыскивают владельцев 14 заборов

В Симферополе департамент административно-технического контроля разыскивает владельцев 17 незаконно построенных объектов – заборов, пристройки, гаража и каркаса.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В соответствии с постановлением администрации Симферополя «О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники 10 заборов, 4 заборов с воротами, гаража, пристройки и каркаса.

Незаконные постройки в районе частных домов находятся на улицах Гражданская, Зенитная, Механизаторов и на переулке Оружейном.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чиновники Симферополя похвастались, что покрасили 15 скамеек и урн. Специализированные бригады МБУ «Город» продолжают выполнять работы по текущему содержанию и ремонту улиц и дорог Симферополя.

Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой. Майские дожди, которых так долго ждал Крым, пока что никак не повлияли на ситуацию с водностью крымских водоемов.

В Севастополе ослабляют режим изоляции: что начнет работать. В Севастополе с 6 мая снимут ряд ограничений, веденных для противодействия распространения коронавирусной инфекции.

В Феодосии неизвестные украли цветы с городских клумб. В Феодосии неизвестные выкопали цветы из клумб на набережной и на улице Горького.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма определились с датой окончания учебного года

Власти Крыма определились с датой окончания учебного года

Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая.

Коронавирус в Крыму
Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет

Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет

Только внутренний туризм возможен в Крыму в этом году.

Коронавирус в Крыму
Появились подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

Появились подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

Из девяти новых случаев коронавирусной инфекции три человека оказались заразившимися от больных медработниками, пять случаев – контактные из старых очагов и один новый пациент с неизвестным источником заражения.

Странности
Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы

Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы

В преддверии Дня Победы очередной депутат от Госдумы «перепутал» праздник и политпиар, разозлив крымчан.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации