Власть
В Симферополе разыскивают владельцев 14 заборов
В Симферополе департамент административно-технического контроля разыскивает владельцев 17 незаконно построенных объектов – заборов, пристройки, гаража и каркаса.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В соответствии с постановлением администрации Симферополя «О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники 10 заборов, 4 заборов с воротами, гаража, пристройки и каркаса.
Незаконные постройки в районе частных домов находятся на улицах Гражданская, Зенитная, Механизаторов и на переулке Оружейном.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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