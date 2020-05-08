В Симферополе разыскивают владельцев 14 заборов

В Симферополе департамент административно-технического контроля разыскивает владельцев 17 незаконно построенных объектов – заборов, пристройки, гаража и каркаса.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В соответствии с постановлением администрации Симферополя «О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники 10 заборов, 4 заборов с воротами, гаража, пристройки и каркаса.

Незаконные постройки в районе частных домов находятся на улицах Гражданская, Зенитная, Механизаторов и на переулке Оружейном.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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