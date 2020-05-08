В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены

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Моряки дальнего плавания, возвращающиеся в Севастополь из-за границы, часто оказываются зараженными коронавирусной инфекцией, поэтому для них обязательна самоизоляция в обсерваторе, а не дома.

Об этом в эфире телеканала «СТВ» заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».

«У нас возвращаются те, кто работал в командах по всему миру – каждый второй с коронавирусом, подтвержденным», – сообщил.

Развожаев отметил, что моряки, ушедшие в рейс до 1 апреля, проходят обсервацию за счет бюджета Севастополя.

Сейчас в городе обязательна двухнедельная обсервация для всех прибывающих в город жителей других регионов.

В Севастополе на сегодняшний день зарегистрировано 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 18 человек, 2 человека умерли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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