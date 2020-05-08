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Коронавирус в Крыму

В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены

В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены

фото © Новости Крыма

Моряки дальнего плавания, возвращающиеся в Севастополь из-за границы, часто оказываются зараженными коронавирусной инфекцией, поэтому для них обязательна самоизоляция в обсерваторе, а не дома.

Об этом в эфире телеканала «СТВ» заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».

«У нас возвращаются те, кто работал в командах по всему миру – каждый второй с коронавирусом, подтвержденным», – сообщил.

Развожаев отметил, что моряки, ушедшие в рейс до 1 апреля, проходят обсервацию за счет бюджета Севастополя.

Сейчас в городе обязательна двухнедельная обсервация для всех прибывающих в город жителей других регионов.

В Севастополе на сегодняшний день зарегистрировано 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 18 человек, 2 человека умерли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе приступили к демонтажу затонувшего плавдока. В Южной бухте Севастополя начались работы по демонтажу плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота РФ, который затонул здесь в декабре 2019 года.

В портах Крыма под карантином находятся два судна из Турции. За минувшие сутки в Крым прибыли два судна из Турции. На данный момент они находятся в портах Керчи и Феодосии, члены их экипажей изолированы на судах.

Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии. Экипажу яхты «Варвара», которая прибыла из Греции и сейчас стоит на якоре возле Феодосии, местная администрация доставила продукты питания.

Экипаж яхты из Греции оставили на карантин в порту Крыма. Члены экипажа яхты «Варвара», которая накануне прибыла в Крым из Греции, пока не смогут сойти на берег.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены

В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены

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