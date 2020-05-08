Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России ● Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление ● Владельцы особняка в Крыму вызвали волонтеров и попросили сходить за коньяком ● Аксенов попросил крымчан не выходить из дома в День Победы ● Две крымские больницы готовят к выходу из обсервации
В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены
фото © Новости Крыма
Моряки дальнего плавания, возвращающиеся в Севастополь из-за границы, часто оказываются зараженными коронавирусной инфекцией, поэтому для них обязательна самоизоляция в обсерваторе, а не дома.
Об этом в эфире телеканала «СТВ» заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».
«У нас возвращаются те, кто работал в командах по всему миру – каждый второй с коронавирусом, подтвержденным», – сообщил.
Развожаев отметил, что моряки, ушедшие в рейс до 1 апреля, проходят обсервацию за счет бюджета Севастополя.
Сейчас в городе обязательна двухнедельная обсервация для всех прибывающих в город жителей других регионов.
В Севастополе на сегодняшний день зарегистрировано 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 18 человек, 2 человека умерли.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе приступили к демонтажу затонувшего плавдока. В Южной бухте Севастополя начались работы по демонтажу плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота РФ, который затонул здесь в декабре 2019 года.
В портах Крыма под карантином находятся два судна из Турции. За минувшие сутки в Крым прибыли два судна из Турции. На данный момент они находятся в портах Керчи и Феодосии, члены их экипажей изолированы на судах.
Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии. Экипажу яхты «Варвара», которая прибыла из Греции и сейчас стоит на якоре возле Феодосии, местная администрация доставила продукты питания.
Экипаж яхты из Греции оставили на карантин в порту Крыма. Члены экипажа яхты «Варвара», которая накануне прибыла в Крым из Греции, пока не смогут сойти на берег.
В Севастополе заявили, что половина вернувшихся из-за границы моряков заражены
Моряки дальнего плавания, возвращающиеся в Севастополь из-за границы, часто оказываются зараженными коронавирусной инфекцией, поэтому для них обязательна самоизоляция в обсерваторе, а не дома.
Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление
Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Как пишет РБК, такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.
В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
12 часов назад
Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры
7 часов назад
В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
5 часов назад
В Украине хотят переименовать города и села в Крыму
10 часов назад
Власти Крыма определились с датой окончания учебного года
Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая.