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Коронавирус в Крыму

В Севастополе еще восемь новых случаев заражения COVID-19

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 8 мая зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших – трое строителей военного госпиталя в бухте Омега. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими людьми, – говорится в сообщении. – Также зарегистрированы пять завозных случаев – у троих человек, вернувшихся в город из Бахчисарая, у мужчины, прибывшего из Греции, и у женщины, приехавшей из Москвы. Все они по возвращении находились дома на самоизоляции».

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 118 случаев заражения новой инфекцией. За последние сутки выписаны два пациента. Суммарно от COVID-19 в регионе выздоровели 18 человек и два человека умерли. Под наблюдением по месту жительства находятся 1140 человек.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 44 пациента.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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