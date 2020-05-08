Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом ● В Крыму вовсю продают путевки в детские здравницы ● Более 27 тысяч организаций в Крыму подали заявления для возобновления работы ● Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане ● Стала известна причина массового заражения в больнице Алушты
В Севастополе еще восемь новых случаев заражения COVID-19
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 8 мая зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших – трое строителей военного госпиталя в бухте Омега. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими людьми, – говорится в сообщении. – Также зарегистрированы пять завозных случаев – у троих человек, вернувшихся в город из Бахчисарая, у мужчины, прибывшего из Греции, и у женщины, приехавшей из Москвы. Все они по возвращении находились дома на самоизоляции».
Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 118 случаев заражения новой инфекцией. За последние сутки выписаны два пациента. Суммарно от COVID-19 в регионе выздоровели 18 человек и два человека умерли. Под наблюдением по месту жительства находятся 1140 человек.
На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 44 пациента.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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