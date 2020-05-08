Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 27 тысяч организаций в Крыму подали заявления для возобновления работы ● Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане ● Стала известна причина массового заражения в больнице Алушты ● Приезжающие в Крым отказываются от помещения в обсерватор ● Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек
В Крыму вовсю продают путевки в детские здравницы
фото © Новый день
Все здравницы Крыма закрыты до 1 июня. И уверенности в том, что в этот день их откроют, нет.
Однако неопределенность не мешает фирмам-посредникам продавать путевки в крымские детские оздоровительные лагеря.
Так, администрация Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) закупила путевки для детей на четыре смены, причем половину из них планируется оздоровить именно в первую.
Петроградский район Санкт-Петербурга: сроки оказания услуг: с июня по август 2020. Конкретные сроки смен устанавливаются по согласованию с заказчиком.
Минобразования Крыма закупило путевки на 19 млн 998 тыс руб у севастопольского ООО «Янтарный берег». Цитата из технического задания, входящего в конкурсную документацию: «Период оказания услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере: с 30 мая 2020 года по 31 августа 2020 года. Количество детей – 760 человек (15 960 койко-дней)».
Другой договор на такое же количество путевок, такую же сумму, на тот же период министерство заключило с ООО «Курорт-сервис» из Ростова-на-Дону.
В первом оговорено: количество детей в комнате – не более 4 человек, второй допускает и шестиместные комнаты. Ростовская фирма обещает разместить детей в Сакском районе, Феодосии и Керчи.
Почему подразделение правительства Крыма прибегает к услугам посредников, хотя здравницы находятся в ведении республиканского ГУПа – вопрос отдельный.
Но пока более интересно, где посредники эти путевки берут. «Новый День» попытался дозвониться до ГУП РК «Солнечная Таврика». В головной конторе, судя по звукам в телефоне, живым оказался только факс – человеческого голоса услышать не удалось.
В одном евпаторийском лагере, руководимом «Солнечной Таврикой», сработал автоответчик, который сообщил, что отдел продаж работает с 8 до 12 часов, в другом живой человек нашелся-таки. И он бодро сообщил: «Администрации нету, все на карантине!», другой информацией сторож не располагает.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая. В общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях Симферополя выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно.
Ученые прогнозируют падение качества образования из-за пандемии коронавируса. Специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС прогнозируют падение качества образования, если дистанционное обучение будет продлено еще на 3-6 месяцев.
В Крыму на карантин закрыли детдом. В Симферополе принято решение закрыть на карантин дом ребенка «Елочка».
В Саках в проднаборы для школьников положили консервы «с сюрпризом». В продовольственных наборах, которые были выданы части школьников в Саках, оказалась не соответствующая сертификатам качества продукция.
В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Крыму идет обыск в доме известного российского бизнесмена
В крымском загородном доме известного российского бизнесмена Анатолия Быкова проводятся обыски.
Попавший в аварию в Крыму военный вертолет чуть не упал на АЗС видео
Жительница Джанкоя Елена Исаченко сняла на видео маневры военного вертолета в небе над городом.
Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму
Серьезные риски для проведения курортного сезона существуют в Крыму.
24 часа назад
Появилось видео того, как казаки в Крыму ловят нарушителей карантинавидео
22 часа назад
В Крыму вводят всеобщий масочный режим: подробности
23 часа назад
В Керченском проливе российская авиация и флот искали диверсантов видео
У берегов Крыма прошли масштабные учения силовиков по предотвращению диверсий и провокаций в Черном море, Керченском проливе и на объектах экономической деятельности России в акваториях Черного и Азовского морей.