В Крыму умер второй пациент с коронавирусом

Жительница Алушты 1925 года рождения с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончалась сегодня в Симферопольской городской клинической больнице №7.

Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

«Да, скончалась», – сказал министр.

О поступлении пожилой женщины с COVID-19 из Алушты стало известно 26 апреля. По данным вице-премьера Крыма Елены Романовской, пациентка находилась в стабильно тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ.

Это вторая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом в Крыму.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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