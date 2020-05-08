Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Российские туристы в Крыму жалуются, что их не отправляют в обсерватор в Ялту ● Число граждан под меднаблюдением по COVID-19 снова растет в Крыму ● Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры ● Ученые считают, что температура и климат не влияют на коронавирус ● Власти назвали норму заболевших в день в Крыму
В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
Жительница Алушты 1925 года рождения с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончалась сегодня в Симферопольской городской клинической больнице №7.
Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.
«Да, скончалась», – сказал министр.
О поступлении пожилой женщины с COVID-19 из Алушты стало известно 26 апреля. По данным вице-премьера Крыма Елены Романовской, пациентка находилась в стабильно тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ.
Это вторая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом в Крыму.
Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.
С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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