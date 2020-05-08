В Крыму поймали 70-летнюю карманницу-рецидивистку

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 81-летней местной жительницы о краже из ее сумки кошелька с деньгами и документами.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции в результате оперативных действий вычислили причастную к краже.

Ей оказалась 70-летняя жительница Евпатории, уже неоднократно судимая за аналогичные преступления и состоящая на учетах ОВД в категории «вор-карманник».

Задержанная чистосердечно призналась в совершении кражи. С ее слов, похищенные документы и кошелек она выбросила, а деньги потратила на собственные нужды.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На пожилую женщину возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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