Происшествия
В Крыму осудили лжеминера
В Крыму на крупную сумму оштрафован шутник, сообщивший ложные данные о минировании администрации Симферопольского района.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
По данным следствия, в ноябре 2018 года, мужчина, находясь у себя на работе, из хулиганских побуждений решил сообщить о минировании административного здания. Для этого он отправил сообщение на электронную почту Единой дежурно-диспетчерской службы Симферопольского района.
В ходе разбирательств мужчина полностью признал свою вину. Решением суда он был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Как ранее сообщалось, в начале апреля в Керчи ученик пятого класса сообщил о минировании школы №11. После проверки экстренными службами выяснилось, что никаких взрывоопасных предметов в здании учебного заведения не было.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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