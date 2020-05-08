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Происшествия

В Крыму осудили лжеминера

12:40 пятница, 8 мая 2020

В Крыму на крупную сумму оштрафован шутник, сообщивший ложные данные о минировании администрации Симферопольского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным следствия, в ноябре 2018 года, мужчина, находясь у себя на работе, из хулиганских побуждений решил сообщить о минировании административного здания. Для этого он отправил сообщение на электронную почту Единой дежурно-диспетчерской службы Симферопольского района.

В ходе разбирательств мужчина полностью признал свою вину. Решением суда он был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщалось, в начале апреля в Керчи ученик пятого класса сообщил о минировании школы №11. После проверки экстренными службами выяснилось, что никаких взрывоопасных предметов в здании учебного заведения не было.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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