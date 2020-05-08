В Крыму идет обыск в доме известного российского бизнесмена

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В крымском загородном доме известного российского бизнесмена Анатолия Быкова проводятся обыски.

Кроме того, следственные действия проходят в его домах в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

«Сейчас проводятся, в том числе, обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и в его загородном доме в Крыму», - сообщила Светлана Петренко, уточнив, что уже изъяты фотографии и другие материалы, относящиеся к периоду совершения преступления, а именно - убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были членами преступной группы Быкова. «Навел» на Быкова Владимир Татаренков, который являлся организатором преступления.

Согласно версии Следкома России, в 1994 году 23-летний Наумов повздорил с Быковым из-за, якобы, несправедливого распределения доходов. Спустя некоторое время перед машиной бизнесмена произошел взрыв. Подозрение упало на Наумова и его приятеля – Кирилла Войтенко и было принято решение их ликвидировать.

Организацию преступления возложили как раз на Татаренкова. Некоторое время члены его банды следили за жертвами, а позже обстреляли из автомата и пистолетов автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. За совершение преступления были задержаны Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Последнему удалось сбежать, а вот Бакуров получил пожизненный срок. Кроме того, «за решеткой» оказался и Татаренков, которого приговорили к 13 годам лишения свободы. Именно он и сообщил, что организатором убийства является Быков.

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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