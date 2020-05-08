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Коронавирус в Крыму

В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом

10:06 пятница, 8 мая 2020
В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом

фото © Новости Крыма

По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Трое медработников заболели в Сакском районе, еще трое человек – в Симферополе. Двое заразившихся в Ялте и один – в Алуште.

Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 177 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом

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