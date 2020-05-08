В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом

фото © Новости Крыма

По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Трое медработников заболели в Сакском районе, еще трое человек – в Симферополе. Двое заразившихся в Ялте и один – в Алуште.

Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 177 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений из-за COVID-19. Роспотребнадзор перечислил этапы отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Крымчанин похоронил дочь и отправил в карантин 115 человек. Евгений шесть лет назад похоронил жену, а в середине апреля этого года — свою дочь. На похороны 15 апреля собралось много жителей села Верхоречье Бахчисарайского района.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1881 человек. За сутки под наблюдение врачей взяли 70 крымчан, сняли с наблюдения 78 человек.

Введенные ограничения в Крыму пообещали начать снимать с 18 мая. Деятельность некоторых предприятий в Крыму будет возобновлена с 18 мая.