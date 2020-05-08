Коронавирус в Крыму
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В Крыму девять новых случаев заражения коронавирусом
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 8 мая в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Трое медработников заболели в Сакском районе, еще трое человек – в Симферополе. Двое заразившихся в Ялте и один – в Алуште.
Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 177 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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