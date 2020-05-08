Происшествия
Украина задержала мужчину, скрывавшийся от международного розыска в Крыму
В Херсонском отряде Госпогранслужбы Украины сообщают, что ночью 7 мая на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице Крыма с Херсонской областью задержан гражданин Украины, который, как утверждают в ведомстве, скрывался на полуострове от международного розыска.
В сообщении пограничников сказано, что мужчина прибыл на КПВВ «в пешем порядке».
«Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 статьи 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», – утверждают в погранслужбе.
По информации украинских пограничников, в 2014 году мужчина был задержан правоохранителями в Днепре с наркотическими средствами.
«С целью уклонения от наказания, поездом выехал в оккупированный Симферополя, где и скрывался до сих пор. Гражданина пограничники в установленном порядке передали представителям Нацполиции», – сообщили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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