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Происшествия

Украина задержала мужчину, скрывавшийся от международного розыска в Крыму

08:19 пятница, 8 мая 2020

В Херсонском отряде Госпогранслужбы Украины сообщают, что ночью 7 мая на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице Крыма с Херсонской областью задержан гражданин Украины, который, как утверждают в ведомстве, скрывался на полуострове от международного розыска.

В сообщении пограничников сказано, что мужчина прибыл на КПВВ «в пешем порядке».

«Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 статьи 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», – утверждают в погранслужбе.

По информации украинских пограничников, в 2014 году мужчина был задержан правоохранителями в Днепре с наркотическими средствами.

«С целью уклонения от наказания, поездом выехал в оккупированный Симферополя, где и скрывался до сих пор. Гражданина пограничники в установленном порядке передали представителям Нацполиции», – сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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