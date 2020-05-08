Происшествия
Стали известны подробности пожара в доме на три семьи в Севастополе
На ликвидацию пожара и его последствий сотрудникам МЧС понадобилось больше шести часов.
Накануне в Севастополе произошел пожар. Горел деревянный жилой дом в частном секторе, на улице Галины Петровой. По словам соседей, в доме жили три семьи, но на момент возгорания их не было в жилье.
Погибших и пострадавших в этом ЧП нет, так как жильцы самостоятельно эвакуировались из горящего здания до прибытия спасателей, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.
На полную ликвидацию пожара и его последствий у сотрудников МЧС ушло 6,5 часа. Причиной долгого пожаротушения, по информации пресс-службы ГУ МЧС, стал взрыв газового баллона, из-за чего почти в два раза увеличилась площадь распространения огня.
По версии некоторых очевидцев, взрыва не было, так как отсутствовал характерный звук, сопровождающий взрыв, а быстро устранить пожар спасателям помешала проблема с подачей воды из машин сотрудников МЧС. В пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю эту версию опровергли и сообщили, что проблем с подачей воды у спасателей не было. Однако и мощного взрыва также не было, так как у баллона лишь отлетел вентиль, то есть целостность баллона была нарушена, но сам он остался цел, пояснили в ведомстве.
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